Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu02.05.2019 17:33
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