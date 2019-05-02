Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 02.05.2019 17:33

Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.