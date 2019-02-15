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Deniz Çakır'ın başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

15.02.2019 12:45

Deniz Çakır’ın başörtülü kızları taciz ettiğine dair haberimiz olay olmuştu. Uzun süredir konuşulan tacizi belgeleyen kamera kayıtlarına ve kafe çalışanlarının ‘Suçsuzum’ diyen Deniz Çakır’ı yalanlayan ifadelerine ulaşıldı. İşte Deniz Çakır'ın, yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu o görüntüler...


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