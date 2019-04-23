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Deniz Çakır'a başörtülüleri aşağılamaktan dava açıldı

23.04.2019 17:47

Geçtiğimiz aylarda gittiği bir kafede yan masasında bulunan başörtülülere "Sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin" şeklinde hakarette bulunan Deniz Çakır hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Çakır hakkında, 'halkın bir kesimini din ve mezhep farklılığına dayanarak aşağılamaktan' bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


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