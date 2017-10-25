Deniz Baykal’ın tedavisinde ilk…

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin doktorları tarafından yazılı olarak açıklama yapıldı. Doktorlar, yaşamsal bulguların normal ve kontrol altında olduğu belirtti. Muayene ve tetkik için her gün uyandırılan Baykal'ın travma yaşamaması açısından bugün ve yarın kesintisiz olarak uyutulacağı açıklandı. Bu Baykal'ın tedavisinde ilk kez yapılıyor. Baykal, sağlık durumuyla ilgili bir sonraki gelişmeyi yarın saat 17'de Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve doktorlar açıklayacağı bildirildi.
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