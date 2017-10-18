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Deniz Baykal yeniden ameliyata alındı

17 Ekim 2017, Salı
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Deniz Baykal'ın ameliyata alınmasıyla ilgili açıklama yaptı
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