Eski Milletvekili Dengir Mehmet Fırat'ın hayatını kaybettiği hastanenin başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün açıklamalarda bulunarak,"Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır hayatını kaybetmiştir" dedi.
Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün, "Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir." dedi.
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