Haberler Web TV Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde feribot faciası: 13 ölü, 142 kayıp

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde feribot faciası: 13 ölü, 142 kayıp

18.04.2019 16:41

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başkanı Félix Tshisekedi, ülkenin doğusunda geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen feribot kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 37 kişinin kurtarıldığını ve 142 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları