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Demirtaş'tan pişkin Öcalan savunması: Pişman değilim, geri adım atmayacağım

26.04.2019 12:20

“Terör örgütü yöneticiliği”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” suçlarından yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,teröristbaşı Öcalan'a "sayın" diye hitap etmesinin suç olmadığını iddia etti. Öcalan'a "sayın" dediği için pişman olmadığını ifade eden Demirtaş, bundan geri adım atmayacağını dile getirdi.


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