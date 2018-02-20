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Demirtaş'ın terörist abisinin Afrin paniği!

19 Şubat 2018, Pazartesi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın büyük kardeşi 'lı terörist Nurettin Demirtaş Afrin'de aldıkları ağır darbe sonrasında umudu CHP'ye bağladı.

"CHP'LİLERDEN TAVIR ALMASINI İSTEDİ"
'lı terörist Nurettin Demirtaş, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki CHP'den beklenen bir durum olmamasına rağmen Afrin saldırısını desteklediler. CHP içerisindeki dürüst unsurların kesinlikle tavır alması gerekir. Yani şu inancı taşıyoruz ki CHP içerisinde herkes Afrin saldırısını desteklemiyor." dedi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Talip agbi Talip agbi

Dur daha Kardesini Kodese Tiktik senin'de lesini alacagiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 19.02.2018 18:04
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