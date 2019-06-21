Demirtaş'ın mesajı İyi Parti'yi karıştırdı! İyi Parti'de Çıray-Ağıralioğlu krizi (Video) 21.06.2019 11:35

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı" şeklindeki iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Selahattin Demirtaş'ın Twitter paylaşımı alıntılayıp, "Artık bizi millet yapan unsurlara #VicdanKardeşliği'ni eklemeliyiz." cevabına İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki geldi.

Aytun Çıray'ın paylaşımına tepki gösteren İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İmralı'daki bebek katilinin de, PKK'ya terör örgütü diyememiş Demirtaş'ın seçmene koordinat vermesinin de bizde bir karşılığı yoktur. İğneyi hükûmete, çuvaldızı da kendimize batırıyorum. Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla." dedi.