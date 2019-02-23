Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a hapis şoku! 23.02.2019 13:14

Demet Akalın'ın ayrılıp yeniden barıştığı eşi Okan Kurt'a hapis şoku! Hakkında açılan karşılıksız çek davasında ceza alan Okan Kurt eğer 5 milyon 267 bin TL’lik adli para cezasını ödeyemezse hapis yatacak.