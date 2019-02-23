Haberler Web TV Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a hapis şoku!

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a hapis şoku!

23.02.2019 13:14

Demet Akalın'ın ayrılıp yeniden barıştığı eşi Okan Kurt'a hapis şoku! Hakkında açılan karşılıksız çek davasında ceza alan Okan Kurt eğer 5 milyon 267 bin TL’lik adli para cezasını ödeyemezse hapis yatacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları