Son zamanlarda Instagram ve diğer tüm sosyal ağları sallayan uzaylı dansı büyük ilgi görüyor. Demet Akalın ve Okan Kurt çifti de bu akıma kayıtsız kalamadı.
Demet Akalın ve Okan Kurt’tan uzaylı dansı!27 Mart 2018, Salı
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niye sallanalımki çokmu önemli bunlar dans ediyo diye sanki memleket için çok önemli bir iş yapmışlar
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