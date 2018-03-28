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Demet Akalın ve Okan Kurt’tan uzaylı dansı!

27 Mart 2018, Salı

Son zamanlarda Instagram ve diğer tüm sosyal ağları sallayan uzaylı dansı büyük ilgi görüyor. Demet Akalın ve Okan Kurt çifti de bu akıma kayıtsız kalamadı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

niye sallanalımki çokmu önemli bunlar dans ediyo diye sanki memleket için çok önemli bir iş yapmışlar

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evet3
hayır0
cevapla 27.03.2018 06:18
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