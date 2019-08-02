Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı! 02.08.2019 17:50

Demet Akalın geçtiğimiz akşam Harbiye'de konser verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Demet Akalın, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayan Demet Akalın'ın alkış alan hareketi sonrası yakın dostu Alişan da tebrik mesajı attı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.