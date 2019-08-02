Haberler Web TV Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı!

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı!

02.08.2019 17:50

Demet Akalın geçtiğimiz akşam Harbiye'de konser verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Demet Akalın, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayan Demet Akalın'ın alkış alan hareketi sonrası yakın dostu Alişan da tebrik mesajı attı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları