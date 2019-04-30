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Della Miles, Başkan Erdoğan ile buluştu

30.04.2019 03:51

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, Başkan Erdoğan ile buluştu.


Geçtiğimiz günlerde Müslüman olarak Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Milas Başkan Erdoğan'la buluştuğu anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Bugün bir dünya lideri ile tanıştım" mesajıyla paylaştı.

Türkiye hayranlığı ile bilinen Miles, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la buluşmalarından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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