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Deliler filmi Almanları delirtti!

24 Kasım 2018, Cumartesi

Nazi ruhu, sinemada hortladı! Almanya, Osmanlı’yı anlatan “Deliler Fatih’in Fermanı” filmini, “Aşırı milliyetçi” diyerek tek seansla sınırlandırdı. Irkçı karar, tepki topladı. Yapımcı firma, skandalı yargıya taşıdı.


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