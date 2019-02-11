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Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu

11.02.2019 11:46

Dünya böyle milletvekili ne gördü ne de duydu. Brezilyalı milletvekili Ana Paula da Silva, kırmızı dekoltekli kıyafeti ile meclis oturumuna katılarak sadece ülkesinde değil tüm dünyada çok konuşulmuştu. Kırmızı dekolteli kıyafetiyle olay yaratan Ana Paula da Silva şimdi de mahkeme kapılarında...


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