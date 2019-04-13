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Dehşeti yaşadılar! Her şey bir anda oldu

13.04.2019 19:40

Afyonkarahisar'da, kanalizasyonda metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, olay yerinden geçen 1 kişi hafif yaralandı.


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