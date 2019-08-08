Dehşete düşüren görüntü! Bizon küçük çocuğa saldırdı, metrelerce havaya fırlattı (Video) 08.08.2019 10:38

Bu görüntü görenleri dehşete düşürüyor. ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret eden 9 yaşındaki kız çocuğu hayatının şokunu yaşadı. Dev bir bizon tarafından saldırıya uğrayan minik çocuk, metrelerce havada savruldu. O anlar bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.