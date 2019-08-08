Haberler Web TV Dehşete düşüren görüntü! Bizon küçük çocuğa saldırdı, metrelerce havaya fırlattı (Video)

Dehşete düşüren görüntü! Bizon küçük çocuğa saldırdı, metrelerce havaya fırlattı (Video)

08.08.2019 10:38

Bu görüntü görenleri dehşete düşürüyor. ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret eden 9 yaşındaki kız çocuğu hayatının şokunu yaşadı. Dev bir bizon tarafından saldırıya uğrayan minik çocuk, metrelerce havada savruldu. O anlar bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları