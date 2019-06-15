Dehşete düşüren anlar! Anne ve bebeğin kazadan kurtuluş anı kamerada (Video) 15.06.2019 16:38

İstanbul Ümraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen kadının, son anda kaçıp kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'ndeki AVM'nin yakınında bir İETT otobüsü, bir özel halk otobüsü ile bir dolmuş ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada özel halk otobüsünde ve dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi ve bağlı sokakları trafik akışına kapatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından otobüsler vinçler yardımı ile çekilirken, ağır hasar gören otomobiller çekicilere yüklendi.

Alemdağ Caddesi kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafik akışına açıldı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor. Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.