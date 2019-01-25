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Dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var

25 Ocak 2019, Cuma

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.


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