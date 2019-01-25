Dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var 25 Ocak 2019, Cuma

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.