Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var25 Ocak 2019, Cuma
- Dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Müge Anlı canlı yayınına kızını aramak için çıkan Kenan Danışman cinayetten tutuklandı! 25 Ocak
- Telefon bataryası alev alev böyle yandı
- Bursa otogarda kolinin içinden çıktı... Hemen polise haber verdiler
- Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
- Başkan Erdoğan'dan müjde!
- Başkan Erdoğan: Korkaksınız korkak
- Müge Anlı'da bugün, Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili abla Çiğdem Çakırer neler anlattı? 25 Ocak Müge Anlı son bölüm izle
- Şeyma Subaşı'nın yeni hobisi: Direk dansı! Sosyal medya Şeyma Subaşı'nın direk dansını konuşuyor!
- Üsküdar'daki Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın paniği
- İşte CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun son tiyatrosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.