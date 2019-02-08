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Dehşet görüntüler! Hollywood değil...

08.02.2019 21:30

Kilis’te motosiklet kazaları MOBESE kameralarını yansıdı. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinden kaçarken, çarptığı motosikletten 40 metre sürüklenmesine rağmen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.


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