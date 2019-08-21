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Dehşet anları... Önce motorla çarptı, sonra palayla saldırdı!

21.08.2019 22:41

Çin’de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı. Kadına çarpan saldırgan koca ardından bir otomobile çarptı. Kaza sonrası ayağa kalan adam ardından kadına palayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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