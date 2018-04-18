Değişimin lideri Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı 17 Nisan 2018, Salı

Bugün Turgu Özal'ın vefatının 25. yılı... Özal, hep halkın içinde kaldı, böylece hep göz önünde oldu. Göz önünde olmak demek, medyanın da gözünün önünde olmak demekti. Turgut Özal yaptığı her hamlede karşısında medyayı buldu. Hatta bir konuşması esnasında gerçek bir suikastle karşı karşıya kalmıştı. Ama başaramadılar... Özal, "Allahın ömrü onun izninden başka alacak yoktur!" diyerek meydan okudu onu silahla indirmek isteyenlere. İşte Türkiye'de değişimin lideri olan Turgut Özal'ın renkli siyasi hayatının özeti...