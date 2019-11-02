DEAŞ'ın lideri Bağdadi gerçekten öldürüldü mü?

Daha önce ABD tarafından 7 kez “öldürüldü” haberleri çıkan terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyaya duyurduğu açıklama ile 8. kez öldürüldü. A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında "Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi öldürüldü mü?" sorusu masaya yatırıldı. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.