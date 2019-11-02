DEAŞ'ın lideri Bağdadi gerçekten öldürüldü mü? 02.11.2019 23:57

Daha önce ABD tarafından 7 kez “öldürüldü” haberleri çıkan terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyaya duyurduğu açıklama ile 8. kez öldürüldü. A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında "Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi öldürüldü mü?" sorusu masaya yatırıldı. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.