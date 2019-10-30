DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya Serdivan'daki bu evde yakalandı 30.10.2019 11:58

ABD tarafından öldürülen terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'ye, 2018 yılında Sakarya'da yakalanıp Irak'a teslim edilen ve DEAŞ'ın 5 önemli isminden biri olan İsmail el İthavi'nin verdiği bilgilerle ulaşıldığı ortaya çıkmıştı. Teröristin geçen yıl 2 ay süren takip sonucu yakalandığı evin Sakarya'nın Serdivan ilçesinde olduğu ortaya çıktı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin geçen yıl 2 ay süren takip sonucu yakalandığı evin Arabacı Alanı Mahallesi'nde olduğu ortaya çıktı. İsmail el İthavi ve yanındaki Iraklıların saklandığı Sultan Sokak'taki evi emlakçıdan kiraladığı, operasyonun ardından boşalan dairede şu an Suriyeli ailenin oturduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'YE KAÇAK YOLLARDAN GİRİŞ YAPTI

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanmasındaki kilit isim olan ve örgütün 5 numarası olduğu belirtilen İsmail el İthavi, geçen yıl Sakarya'da yakalandı. Bağdadi'nin üst düzey yardımcısı ve örgütte dini konulardan sorumlu olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlendi.

2 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

Irak istihbarat birimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 aylık takibin ardından İsmail el İthavi'nin, şubat ayında Serdivan ilçesinde kaldığı ev tespit edildi. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında İthavi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İsmail el İthavi, sorgusunun ardından Irak'a teslim edildi.

SURİYELİ AİLEYE KİRALANMIŞ

İsmail el İthavi'nin yakalandığı evin, Serdivan'a bağlı Arabacı Alanı Mahallesi'ndeki Sultan Sokak'ta olduğu ortaya çıktı. İsmail el İthavi ile yanında bulunan Iraklı kişilerin, evi emlakçıdan kiraladıkları, operasyonun ardından boşalan, 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin ise Suriyeli aileye kiralandığı öğrenildi.

BAĞDADİ OPERASYONUNUN KRİTİK İSMİYDİ

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin İdlib'de ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülmesiyle ilgili çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Iraklı yetkililerin Reuters'e verdiği bilgiye göre Bağdadi'nin yanında bulunan ve 5 önemli isimden biri olan İsmail el İthavi'nin verdiği bilgiler, Bağdadi'nin bulunmasında çok önemli rol oynadı. Bu ismin, İsmail el İthavi'nin Türkiye açısından da önemi büyüktü. Çünkü İsmail el İthavi, 2018 yılında Sakarya'da polis tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı.

TÜRKİYE YAKALAYIP IRAK'A TESLİM ETTİ

İsmail el İthavi'nin yakalanması ABD basınında büyük yankı uyandırmış, New York Times haberi, "DEAŞ'ın liderlerinden biri Türkiye'de yakalandı" diye duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre İsmail el İthavi, Türkiye'de güvenlik güçlerince kısa bir süre sorgulandıktan, yakalandıktan 6 gün sonra Iraklı makamlara teslim edildi. Terör örgütünün ele başlarından İsmail el İthavi Irak'ta cezaevinde kaldı. Ancak bir süre sonra kendisinin serbest kaldığı ve İdlib'e gittiği ortaya çıktı.

İTHAVİ ÜZERİNDEN BAĞDADİ'YE ULAŞILDI

DEAŞ'ın elebaşı İsmail el İthavi'nin verdiği bilgiler birleştirildi. İddiaya göre DEAŞ lideri Bağdadi'ye de İthavi üzerinden ulaşıldı ve geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.30'da düğmeye basıldı. Bağdadi ABD tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.