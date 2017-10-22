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DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları

21 Ekim 2017, Cumartesi
Suriye devlet haber ajansı SANA, DEAŞ’ın Meyadin’de terkettiği sığınaklarda bulunan silahların gösterildiği bir video servis etti. Yayınlanan görüntülerde Suriye'nin ele geçirdiği muhtelif türde silahların İsrail ve NATO yapımı olduğu öğrenildi.
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