Haberler Web TV DEAŞ emirinin kimliği şaşkına çevirdi!

DEAŞ emirinin kimliği şaşkına çevirdi!

15 Ocak 2019, Salı

Konya’da 2 yıl önce terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mahkemede itirafçı olan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda örgütün Konya emiri emekli polis ile birlikte 2 zanlı yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları