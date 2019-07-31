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Davutoğlu'na sosyal medyadan "dokunulmazlık" tepkisi

31.07.2019 15:10

Başbakanlığı sırasında "Cani terör örgütünü destekleyen herkese dokunulacaktır, mutlaka dokunulacaktır" diyen Davutoğlu'nun bugün ise "Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil" demesi sosyal medyadan büyük tepki topladı.


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