Davutoğlu'na sosyal medyadan "dokunulmazlık" tepkisi 31.07.2019 15:10

Başbakanlığı sırasında "Cani terör örgütünü destekleyen herkese dokunulacaktır, mutlaka dokunulacaktır" diyen Davutoğlu'nun bugün ise "Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil" demesi sosyal medyadan büyük tepki topladı.