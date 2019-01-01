Darülaceze ziyaretinde Binali Yıldırım'a 31 Mart desteği: Arkandayız! 31 Aralık 2018, Pazartesi

TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Darülaceze'yi ziyaret etti. Son derece samimi görüntülere sahne olan ziyarette Binali Yıldırım'a '31 Mart'ta arkandayız' mesajı verildi.