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Darülaceze ziyaretinde Binali Yıldırım'a 31 Mart desteği: Arkandayız!

31 Aralık 2018, Pazartesi

TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Darülaceze'yi ziyaret etti. Son derece samimi görüntülere sahne olan ziyarette Binali Yıldırım'a '31 Mart'ta arkandayız' mesajı verildi.


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