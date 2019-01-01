TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Darülaceze'yi ziyaret etti. Son derece samimi görüntülere sahne olan ziyarette Binali Yıldırım'a '31 Mart'ta arkandayız' mesajı verildi.
Darülaceze ziyaretinde Binali Yıldırım'a 31 Mart desteği: Arkandayız!31 Aralık 2018, Pazartesi
- Darülaceze ziyaretinde Binali Yıldırım'a 31 Mart desteği: Arkandayız!
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