Darmık Dağı'nda Öcalan silüeti yerine Erdoğan posteri 26 Haziran 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması sonrası Suriye'deki Darmık Dağı'na Özgür Suriye Ordusu tarafından Erdoğan'ın posteri asıldı. Darmık'ta daha önce terörist başı Öcalan'ın PKK tarafından yapılan silüeti bulunuyordu.