Yol Durumu

Darmık Dağı'nda Öcalan silüeti yerine Erdoğan posteri

26 Haziran 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması sonrası Suriye'deki Darmık Dağı'na Özgür Suriye Ordusu tarafından Erdoğan'ın posteri asıldı. Darmık'ta daha önce terörist başı Öcalan'ın PKK tarafından yapılan silüeti bulunuyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları