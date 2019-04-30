Darıca'da vahşi cinayet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını katletti 30.04.2019 15:34

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Birkan Ö. (20) iddiaya göre kendisinde yaşça büyük bir kadınla birlikte olmasına karşı çıkan babası Fethi (49) ve annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.