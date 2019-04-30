Darıca'da vahşi cinayet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını katletti

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Birkan Ö. (20) iddiaya göre kendisinde yaşça büyük bir kadınla birlikte olmasına karşı çıkan babası Fethi (49) ve annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.
Darıca'da vahşi cinayet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını katletti30.04.2019 15:34
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