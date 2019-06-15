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Darıca'da sel faciası! 1 kişi hayatını kaybetti (Video)

15.06.2019 17:57

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı. Bir depodan yaralı olarak kurtarılan 2 kadından biri yaşamını yitirdi.


Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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