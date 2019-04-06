Haberler Web TV Darbeyi yöneten Erkan Öktem’in "katliam" talimatları ilk kez telsiz kayıtlarında (İşte o talimat konuşmaları) (VİDEO)

Darbeyi yöneten Erkan Öktem’in "katliam" talimatları ilk kez telsiz kayıtlarında (İşte o talimat konuşmaları) (VİDEO)

06.04.2019 11:23

Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem’in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları