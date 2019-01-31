Kara Harp Okulu Komutanlığı darbe girişimi davası sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A'nın telefon görüşme kaydı, karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor. - Dava dosyasına giren ses kaydına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde Fethiye'de görev yapan A.A'yı arayan sanık Kör, Okul Komutanı Tuğgeneral İzzet Çetingöz'ü "siyasilerle hareket ettiği" için alıkoydukları bilgisini verdi
Darbecilerin savunmasını çökerten "ses kaydı" ortaya çıktı | FETÖ'cü Veysel Kör ile A.A. arasındaki konuşma31 Ocak 2019, Perşembe
- Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Yeni bir süreç başlatacağız
- Darbecilerin savunmasını çökerten "ses kaydı" ortaya çıktı | FETÖ'cü Veysel Kör ile A.A. arasındaki konuşma
- Müge Anlı canlı yayınında itiraf edilen Seher Okusal cinayetinin korku dolu gerçekleri! 31 Ocak
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi'nin yanındaki güzel kim?
- İttifakı CHP sakladı! PKK’nın sesi HDP, 'Zillet İttifakı'na olan desteğini itiraf etti!
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Tam 850 kilo...
- İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2019 hava durumu raporu
- FETÖ beslemesi Rubin'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit
- Muğla'da korkunç cinayet! Önce genç kızı silahla öldürdü sonra intihar etti
- İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
- Başkan Erdoğan Twitter'dan duyurdu! Büyük gün bugün...
- Kadın çalışanı taciz etti... Baltayı taşa vurdu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.