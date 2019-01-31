Darbecilerin savunmasını çökerten "ses kaydı" ortaya çıktı | FETÖ'cü Veysel Kör ile A.A. arasındaki konuşma 31 Ocak 2019, Perşembe

Kara Harp Okulu Komutanlığı darbe girişimi davası sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A'nın telefon görüşme kaydı, karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor. - Dava dosyasına giren ses kaydına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde Fethiye'de görev yapan A.A'yı arayan sanık Kör, Okul Komutanı Tuğgeneral İzzet Çetingöz'ü "siyasilerle hareket ettiği" için alıkoydukları bilgisini verdi