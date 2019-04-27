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Darbecilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya kaçtı" yalanı telsiz kayıtlarında

27.04.2019 11:58

FETÖ'nün 15 Temmuz ihaneti sırasında darbe elebaşılarının, içlerindeki dağılmayı önlemek ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı"na dair kara propaganda yaptıkları telsiz kayıtlarıyla ortaya çıktı.


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