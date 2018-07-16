Yol Durumu

Darbecilerin alkışlandığı tek yer!

15 Temmuz 2018, Pazar

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gün İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir grup hain, FETÖ'ye hizmet eden cuntacı askerleri böyle alkışlamıştı...

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