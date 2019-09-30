Darbeci Sisi yönetiminden FETÖ'ye destek! Mısır televizyonu TEN TV, Gülen'in ayağına gitti | Video 30.09.2019 08:44

Mısır'da darbeyle iktidara gelen Sisi yönetimine bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine giderek Gülen'e destek oldu.

Mısır'da Mursi yönetimine darbe yaparak başa geçen Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak yayın yapan TEN TV isimli televizyon kuruluşu, FETÖ elebaşına destek olmak için ABD'ye gitti. Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye giderek örgüt lideri ile röportaj yaptı.

BAŞARILI DARBECİDEN BAŞARISIZ DARBECİYE DESTEK

Baştan sona terörist elebaşını aklama ve destek olma teması içerisinde geçen röportajda; FETÖ lideri Gülen, Mısırlı televizyoncularla samimi görüntüler verdi. Röportaj Doktor Neşet ed-Dihi tarafından gerçekleştirilirken, röportajda örgüte destek mesajları verildi.