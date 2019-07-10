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Darbeci Kemal Batmaz ve Osman Kılıç'ın 240 no’lu odadan parmak izi çıktı (Video)

10.07.2019 12:33

FETÖ darbe girişiminin koordinasyonunun yapıldığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan 143. ‘Filonun eski üs komutanı Hakan Evrim’in dinlenme odası olarak kullanılan 240 No’lu odada bulunan belgelerle ilgili yapılan parmak izi incelemesine ilişkin rapor dava dosyasına girdi. Raporda, Evrim’in odasında bulunan bir A4 kâğıdında FETÖ’nün sivil imamı Kemal Batmaz ile Başkan Erdoğan suikast suçundan yargılanan Osman Kılıç’ın parmak izi çıktı. Batmaz savunmalarında 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde bulunmadığını ileri sürmüştü..


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