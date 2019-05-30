Darbeci helikopter pilotlarının cezası belli oldu

FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı davada karar çıktı. 152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Darbeci helikopter pilotlarının cezası belli oldu30.05.2019 11:58
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