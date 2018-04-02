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Darbeci generali selamlayarak teslim olmuşlar

01 Nisan 2018, Pazar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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