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Darbeci albay Muammer Aygar dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

15.02.2019 14:11

FETÖ'nün darbe girişimini yönetmek için darbeci askerlerin WhatsApp'ta oluşturdukları grup üzerinden yazışma yaptığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çengelköy'deki olayları koordine ederek yönettiği tespit edilen, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 805 yıl hapis cezasına çarptırılan darbeci albay Muammer Aygar, elde edilen birçok delile rağmen darbe girişimine katılmadığını iddia ederek örgütün "inkar stratejisini" izledi.


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