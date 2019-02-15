Darbeci albay Muammer Aygar dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı 15.02.2019 14:11

FETÖ'nün darbe girişimini yönetmek için darbeci askerlerin WhatsApp'ta oluşturdukları grup üzerinden yazışma yaptığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çengelköy'deki olayları koordine ederek yönettiği tespit edilen, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 805 yıl hapis cezasına çarptırılan darbeci albay Muammer Aygar, elde edilen birçok delile rağmen darbe girişimine katılmadığını iddia ederek örgütün "inkar stratejisini" izledi.