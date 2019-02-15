Darbeci albay Muammer Aygar dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimini yönetmek için darbeci askerlerin WhatsApp'ta oluşturdukları grup üzerinden yazışma yaptığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çengelköy'deki olayları koordine ederek yönettiği tespit edilen, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 805 yıl hapis cezasına çarptırılan darbeci albay Muammer Aygar, elde edilen birçok delile rağmen darbe girişimine katılmadığını iddia ederek örgütün "inkar stratejisini" izledi.
Darbeci albay Muammer Aygar dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı15.02.2019 14:11
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