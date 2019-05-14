Darbeci ABD Venezuela Konsolosluğu'nu bastı

Venezuela'da darbeye direnen Maduro'yu devirip yerine kukla lider Guaido'yu getirmek isteyen ABD, darbe girişimi büyük oranda bastırılınca şimdi de zorbalığa başladı. Washington'da Venezuela Konsolosluğu'nu basan ABD polisi, Maduro'nun atadığı görevlileri zorla görevden alıp yerlerine Guaido'nun adamlarını koymak istedi. ABD'nin bu skandal girişimi saniye saniye kameralara yansıdı...
Darbeci ABD Venezuela Konsolosluğu'nu bastı14.05.2019 06:57
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