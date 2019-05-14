Haberler Web TV Darbeci ABD Venezuela Konsolosluğu'nu bastı

Darbeci ABD Venezuela Konsolosluğu'nu bastı

14.05.2019 06:57

Venezuela'da darbeye direnen Maduro'yu devirip yerine kukla lider Guaido'yu getirmek isteyen ABD, darbe girişimi büyük oranda bastırılınca şimdi de zorbalığa başladı. Washington'da Venezuela Konsolosluğu'nu basan ABD polisi, Maduro'nun atadığı görevlileri zorla görevden alıp yerlerine Guaido'nun adamlarını koymak istedi. ABD'nin bu skandal girişimi saniye saniye kameralara yansıdı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları