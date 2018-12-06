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Danıştay'tan flaş başörtüsü kararı!

06 Aralık 2018, Perşembe

Danıştay 2. Dairesi TSK'da kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.


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