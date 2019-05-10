Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 10.05.2019 13:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'yı hedef göstermesinin ardından Danıştay Başkanı Zerrin Güngör isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Güngör, "Yargı kararlarına eleştiri getirilirken, yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir." dedi.