Danimarkalı Bakan Stojberg makam aracıyla mülteciyi ezdi

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Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, makam aracıyla kendisini protesto eden mültecilerin üstünden geçti.
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