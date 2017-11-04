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Danimarkalı Bakan Stojberg makam aracıyla mülteciyi ezdi

04 Kasım 2017, Cumartesi
Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, makam aracıyla kendisini protesto eden mültecilerin üstünden geçti.
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