Danimarka'da polis merkezinde patlama 10.08.2019 10:31

Son dakika haberine göre Danimarka'da başkent Kopenhag'da bulunan bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki evlerde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi.