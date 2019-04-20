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Danimarka’da Müslümanlar, aşırı sağcı siyasetçinin Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi

20.04.2019 09:51

Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.


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