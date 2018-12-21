Damadını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Beyoğlu’nda Sebahattin Y., kızı Zeynep Temel'i dövdüğü ileri sürülen damadı Ayhan Temel'i bıçaklayarak öldürdü. Zeynep Temel ise kavgayı engellemeye çalıştığı sırada elinden aldığı bıçakla yaralandı.
Damadını bıçaklayarak öldürdü20 Aralık 2018, Perşembe
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