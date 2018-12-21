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Damadını bıçaklayarak öldürdü

20 Aralık 2018, Perşembe

İstanbul Beyoğlu’nda Sebahattin Y., kızı Zeynep Temel'i dövdüğü ileri sürülen damadı Ayhan Temel'i bıçaklayarak öldürdü. Zeynep Temel ise kavgayı engellemeye çalıştığı sırada elinden aldığı bıçakla yaralandı.


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