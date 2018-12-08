Damacana su fiyatı en yüksek 9,5 lira olmalı

İstanbul'da damacanayla satılan suyun fiyatı konusunda belirsizlik var. 19 litrelik famacanadan resmi üst sınır 9,5 TL alınması gerekirken 12 TL'ye satan da var, 15 TL'ye satan da... Ancak bu tarz firmalar için büyük cezalar geliyor.
Damacana su fiyatı en yüksek 9,5 lira olmalı08 Aralık 2018, Cumartesi
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