Dalgalar arasında can pazarı! O anlar anbean kaydedildi

Zonguldak'ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.
Dalgalar arasında can pazarı! O anlar anbean kaydedildi15.09.2019 19:09
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