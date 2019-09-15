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Dalgalar arasında can pazarı! O anlar anbean kaydedildi

15.09.2019 19:09

Zonguldak'ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.


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